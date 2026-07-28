Duvar resimleriyle Gazze'nin acılarını anlatan genç sanatçılar dünyadan destek bekliyor

Daha önce Filistin'e destek veren Brezilyalı aktivist Thiago Avila ile İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın portrelerini Gazze'nin yıkılan duvarlarına çizen ikili, son olarak Filistin'e verdiği destek nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini hazırladı.

Genç sanatçıların eserlerine Sanchez'in sosyal medyadan teşekkür mesajıyla karşılık vermesi, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

Kareem ve Al Quaqa, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, tüm dünya halklarından ve liderlerden Gazze ve Filistin davasına sahip çıkmalarını istedi.

"Filistin'i destekleyen Türk halkına sonsuz teşekkürler"

21 yaşındaki Filistinli sanatçı Kareem, futbolcu Lamine Yamal Filistin bayrağını kaldırdığında çok mutlu olduklarını ve İspanya Başbakanı Sanchez'in onu savunarak Filistin davasına verdiği desteği de hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Sanchez'in bu desteği için ona ve tüm İspanya halkına ithafen Gazze'nin yıkıntıları üzerine bir resim çizerek teşekkürlerini ilettiklerini belirten Kareem​​​​​​​, "Başbakan Sanchez'in mesajı bizi son derece sevindirdi. Onun ve İspanyol halkının güçlü duruşu ve Filistin'in yanında yer alması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Kareem, Gazze'de yaşamanın da sanat yapmanın da çok zor olduğunu dile getirdi.

Tüm eserleri kişisel gayretleriyle tamamladıklarını anlatan Kareem, şunları kaydetti:

"Kimseden destek almıyoruz. Kendi bütçemizle harabeler arasında resim çizip farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bizler Gazze'deki sanatçılar olarak büyük bir desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Dünyaya mesajım şudur, Gazze'deki savaş henüz bitmedi. Tüm onurlu insanların, İspanya Başbakanı'nın mazlum Filistin halkının yanında durduğu gibi doğru ve adil bir duruş sergilemesini istiyorum. Lütfen sesimiz olun, bizi destekleyin. Yok olmamıza izin vermeyin."

Türk halkına da teşekkürlerini ileten Kareem, "Yüce Türk halkına mesajım ise Filistin davasını ve sanatı desteklemeye devam etmeleridir. Filistin'in yanında duran ve Filistin'i destekleyen Türk halkına sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki acımızın ve soykırımın bir an önce durmasını istiyoruz"

Kareem ile yaptığı resimlerle Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya çalışan 11 yaşındaki Al Quaqa da İspanya Başbakanı Sanchez'in mesajının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Gazze'deki savaş bitmedi. Çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Gazze'deki acımızın ve soykırımın bir an önce durmasını istiyoruz, lütfen sesimizi tüm dünyaya iletin." diye konuştu.

Türk halkına da mesaj gönderen Al Quaqa, "Sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederim. İnşallah biz devam edeceğiz, sizler de bizi desteklemeye devam edin." dedi.