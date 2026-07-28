İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 artarak 73 bin 333'e çıktı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 4 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 artarak 73 bin 333'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail saldırılarında 1'i daha önce aldığı yaradan olmak üzere 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1207 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 914 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 803 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 333'e, yaralı sayısının 174 bin 23'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Hamas heyeti, ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için Kahire'ye gidiyor

Hamas, müzakere heyetinin, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin görüşmeler için bugün Mısır’ın başkenti Kahire'ye gideceğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Hamas müzakere heyeti, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin müzakereleri sürdürmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek." ifadesine yer verildi.

Müzakere heyetinin Mısırlı yetkililerin yanı sıra Katar ve Türkiye'den arabulucular, Filistinli gruplarla görüşmeler yapmasının planlandığı kaydedildi.

Bu görüşmelerle, "ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Şarm eş-Şeyh'te daha önce mutabık kalınan tüm yükümlülüklerin güvence altına alınması, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun özellikle ele alınması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasına geçilmesinin amaçlandığı" aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.

Buna karşın İsrail, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişine hala izin vermedi.