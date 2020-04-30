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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

30.04.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonom başkanlığında gerçekleştirilecek haftalık bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak Türkiye'nin tecrübelerini paylaşacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın bir sunum yapacağı "Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı", bankanın internet sitesi üzerinden ve resmi Twitter, YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. 

3- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

4- TÜİK, mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini, dış ticaret ve motorlu kara taşıtları ile bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini duyuracak.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türk Kızılay, Ermeni cemaatine mensup ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapacak. 

8- Tunceli'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan ve dün naaşına ulaşılan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı, Cebeci Şehitliği'ne defnedilecek.

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