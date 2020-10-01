Euro
9.10
Dolar
7.74
BIST 100
1,143.51
Altın
1,908.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usulleri mekanizması kuruldu

NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 01.10.2020
Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usulleri mekanizması kuruldu

Brüksel

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Yunan askeri heyetlerin NATO karargahında yürüttüğü bir dizi teknik görüşmenin sonucunda ikili ayrıştırma usulleri mekanizması 1 Ekim itibarıyla kuruldu.

Mekanizma Doğu Akdeniz'de istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlıyor. Mekanizma çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bunun "iki değerli NATO müttefikinin yapıcı çabaları" sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Bu güvenlik mekanizması anlaşmazlıkların altında yatan konuları ele alacak diplomatik çabalara alan yaratılmasına yardımcı olabilir. Bunu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim." ifadesini kullandı.

NATO'nun, iki ülke arasında benzer bir mekanizmanın 1990'lı yıllarda kurulmasına da yardımcı olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi
İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle büyükşehirlere serbest dolaşım kısıtlaması geldi
Pfizer ve BioNTech Kovid-19 aşı adayının denemelerine Güney Afrika'da başladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz

Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usulleri mekanizması kuruldu

DEİK Başkanı Olpak, ekonomi basınıyla bir araya geldi

AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti

AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti
EBRD Başekonomisti Kelly: Türkiye'de öncü veriler ekonomide iyileşmeye işaret ediyor

EBRD Başekonomisti Kelly: Türkiye'de öncü veriler ekonomide iyileşmeye işaret ediyor
Çavuşoğlu, Türkiye ve KKTC'nin, bundan sonraki süreçte en yakın iş birliğiyle çalışacağını söyledi

Çavuşoğlu, Türkiye ve KKTC'nin, bundan sonraki süreçte en yakın iş birliğiyle çalışacağını söyledi