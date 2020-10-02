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Politika, Azerbaycan cephe hattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Zuhal Demirci   | 02.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."

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