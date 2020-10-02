Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
📌 Azerbaycan’la bir milletiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 2, 2020
📌 İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız.
📌 Dolayısıyla Azerbaycan’a olan desteğimizi kimse yadırgamasın.
📌Bundan daha doğal ve meşru birşey olamaz. 🇹🇷 🇦🇿@bayramov_jeyhun pic.twitter.com/Y9Y18EHGMd
"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.