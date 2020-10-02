Euro
9.09
Dolar
7.76
BIST 100
1,144.48
Altın
1,899.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Merkel: AB ile Türkiye vize serbestisi konusunu görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin aralık ayında vize serbestisini görüşeceğini bildirdi.

Cüneyt Karadağ   | 02.10.2020
Merkel: AB ile Türkiye vize serbestisi konusunu görüşecek Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Berlin

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, ikinci günün sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye konusunda yapıcı diyaloğa sahip olmanın önemine dikkati çeken Merkel, "Türkiye ile pozitif bir gündem istiyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüştüm. İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına. Aralık ayında vize serbestisi konusu görüşülecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, AB'nin komşusu ve NATO üyesi olduğuna işaret eden Merkel, vize serbestisi konusunun aralık ayına kadar sağlam bir şekilde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

"Öncelikli gereken bir ateşkes"

Merkel, Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi, Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi ile ekonomik iş birliği konularını da Türkiye ile görüşmek istediklerini aktardı.

Alman Başbakan, Belarus'a yaptırım konusundaki blokajın kaldırılmasının önemli bir sinyal olduğunu belirtti.

Merkel, zirvede Dağlık Karabağ konusunu da ele aldıklarını anlatarak, barışçıl bir çözüm için öncelikli gerekenin bir ateşkes olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depresyon Kovid-19 salgını döneminde üç kat arttı
Bakan Koca: Birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık
Uludağ Üniversitesinde Kovid-19 aşı denemelerine başlandı
İngiltere'deki çalışmaya göre koku kaybı Kovid-19'un çok belirgin bir semptomu
Aile hekimi Mehmet Eyüp Hazar, Kovid-19'la mücadelesini anlattı

Benzer haberler

Merkel: AB ile Türkiye vize serbestisi konusunu görüşecek

Merkel: AB ile Türkiye vize serbestisi konusunu görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti

Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının tescili habitat çalışmalarının da önünü açtı

Terör örgütü DEAŞ'ın kökü kazınıyor

Terör örgütü DEAŞ'ın kökü kazınıyor
Uzmanlara göre Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın iadesi koşuluyla masaya oturabilir

Uzmanlara göre Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın iadesi koşuluyla masaya oturabilir
Eğitim kurumlarının açılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Eğitim kurumlarının açılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı