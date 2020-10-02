Euro
9.09
Dolar
7.76
BIST 100
1,144.48
Altın
1,899.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Turizm Bakanı 'Netanyahu'ya güvenmiyorum' diyerek istifa etti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Turizm Bakanı Asaf Zamir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mustafa Deveci   | 02.10.2020
İsrail Turizm Bakanı 'Netanyahu'ya güvenmiyorum' diyerek istifa etti

Kudüs

Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı ve üyesi olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını ilettiğini duyurdu.

Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, "Güvenmediğim birinin (Netanyahu) yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım." ifadelerini kullandı.

Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve "ret" oyu vermişti.

Tepkilere neden olan tasarı, Mavi-Beyaz ile Netanyahu'nun partisi Likud arasında sağlanan uzlaşı sonucu salı günü Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depresyon Kovid-19 salgını döneminde üç kat arttı
Bakan Koca: Birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık
Uludağ Üniversitesinde Kovid-19 aşı denemelerine başlandı
İngiltere'deki çalışmaya göre koku kaybı Kovid-19'un çok belirgin bir semptomu
Aile hekimi Mehmet Eyüp Hazar, Kovid-19'la mücadelesini anlattı

Benzer haberler

İsrail güçleri eylülde Gazze sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri eylülde Gazze sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail Turizm Bakanı 'Netanyahu'ya güvenmiyorum' diyerek istifa etti

Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılardan kurtardığı Kudüs 'normalleşme' anlaşmalarının gölgesinde Yahudileştiriliyor

İsrail hapishanesinde 65 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu ölümle pençeleşiyor

İsrail hapishanesinde 65 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu ölümle pençeleşiyor
Muhammed Bin Selman İsrail'le normalleşmenin alt yapısını mı hazırlıyor?

Muhammed Bin Selman İsrail'le normalleşmenin alt yapısını mı hazırlıyor?
İsrail'de Netanyahu hükümetinin Kovid-19 krizi karşısındaki 'kötü yönetimi' protesto edildi

İsrail'de Netanyahu hükümetinin Kovid-19 krizi karşısındaki 'kötü yönetimi' protesto edildi