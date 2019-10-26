Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüşecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı ile Kartal'da park açılış törenlerine katılacak.
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programına iştirak edecek.
4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Halk Eğitim Merkezini ziyaret edecek, Robotik Kodlama Merkezi açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediyeyi ziyaret edecek.
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı" açılış törenine iştirak edecek.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenleyecek.
7- İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık yanlısı sivil grupların çağrısıyla gösteri yapılacak.
8- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.
9- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılacak.
12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nin açılışına iştirak edecek.
13- Süper Lig'de 9. haftaya Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor, Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.
14- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.