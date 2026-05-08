Bulgaristan'da Başbakan Radev'in hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı

240 üyeli parlamentoda Radev hükümetinin güven oylaması yapıldı.

Oylamaya katılan 228 milletvekilinin 122'si "evet", 70'i "hayır", 36'sı ise "çekimser" oyu kullandı.

Böylelikle yeni hükümetin güvenoyu alabilmesi için gereken en az 121 "evet" oyuna ulaşılmış oldu.

Oylamadan sonra Bulgaristan milli marşı ve Avrupa Birliği marşının çalınmasının ardından Başbakan Radev ve bakanlar yemin etti.

Başbakan Radev'in yeni hükümeti 18 bakan ve 4 başbakan yardımcısından oluşuyor.

Yemin töreninin ardından basına açıklama yapan Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, hükümette görev alan birçok ismi yakından tanıdığını belirterek bu kişilerin ülkeyi yönetecek deneyim ve cesarete sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

Yotova, Bulgaristan halkının yeni hükümetten kısa sürede somut sonuçlar beklediğini ifade ederek 2026 bütçesi hazırlıklarının yanı sıra fiyatları düşürmeye, enflasyonu kontrol altına almaya ve yargı reformunu başlatmaya yönelik yasa paketlerinin pazartesi günü parlamentoya sunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Radev, 19 Nisan'da yapılan genel seçimlerde 131 milletvekili çıkararak birinci olmuş ve koalisyonuna tek başına hükümet kurma çoğunluğunu sağlamıştı.

Bulgaristan'da en son 1997'de yapılan seçimde Ivan Kostov liderliğindeki Birleşik Demokratik Güçler 137 sandalye kazanarak tek başına hükümet kurabilmişti. Ülkede bundan sonra yapılan seçimlerde koalisyon ya da azınlık hükümetleri görev yapmıştı.

​​​​​​​Bulgaristan'da tekrarlayan siyasi krizler yüzünden son 5 yılda 8 kez erken genel seçime gidilmişti.​​​​​