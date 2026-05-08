BEST Grup ile Base Studio arasında savunma teknolojilerinde işbirliği

Türkiye'de zırhlama ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren BEST Grup ile İtalya merkezli askeri araç mühendisliği şirketi Base Studio, savunma teknolojileri ve araç dizaynı alanında işbirliği anlaşması imzaladı.

İstanbul Fuar Merkezinin ev sahipliği yaptığı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Base Studio standında düzenlenen törende, taraflar, savunma teknolojileri ve araç dizaynını kapsayan mutabakat zaptını imzaladı.

Anlaşma kapsamında yeni nesil araç tasarımları, mühendislik çözümleri ve uluslararası pazarlara yönelik ürün geliştirme süreçlerinde tarafların ortak çalışmalar yürütmesi planlanıyor. İşbirliğiyle, son kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirilmesi ve savunma sanayisinde ihracat odaklı projelerin artırılması hedefleniyor.

Törende açıklamalarda bulunan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Türkiye'nin savunma sanayisinde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke değil, geliştirdiği teknolojilerle dünyada dikkati çeken güçlü bir üretim merkezi haline geldiğini belirtti.

Tezmen, BEST Grup ile Base Studio arasında imzalanan stratejik işbirliğinin, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyenin önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yerli üretim gücümüzü uluslararası mühendislik vizyonuyla birleştirerek yeni nesil teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz. Savunma sanayisinde atılan her güçlü adım, Türkiye'nin bağımsız üretim kapasitesine ve milli teknoloji vizyonuna katkı sağlıyor. İmzalanan anlaşma, savunma teknolojileri, askeri araç mühendisliği, yeni nesil zırhlı araç tasarımları ve araç dizaynı alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini kapsıyor. Bu işbirliği ile son kullanıcının sahadaki ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilen, güvenlik, dayanıklılık ve operasyonel verimlilik açısından daha güçlü çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına katkı sağlayacak yeni ürünlerin uluslararası pazarlara sunulması amaçlanıyor. Bu stratejik işbirliğinin ülkemiz, sektörümüz ve savunma sanayimiz adına hayırlı olmasını diliyorum."

Base Studio Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Remzi Oduncu da BEST Grup ile yol almaktan mutlu olduklarını ve geniş ürün yelpazeleriyle BEST Grup'a katkı sunacakları için gurur duyduklarını belirterek, "Bu işbirliğinin uzun soluklu ve verimli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. İnşallah, bir sonraki SAHA 2026'da geliştireceğimiz yeni ürünleri sergilemeyi hedefliyoruz." dedi.