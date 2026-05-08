Türkiye'nin zırh çeliği ihtiyacı Miilux ile tamamen yerlileşti OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, "Türkiye Cumhuriyeti savunma alanında dünyada bugün oldukça önemli bir yere sahip ve sektördeki hiçbir oyuncu Türkiye'yi göz önüne almadan, yaptığı hesaplara Türkiye'yi katmadan bugün adım atamaz." dedi.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Türkiye'nin zırh çeliği üreticisi Miilux, savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim hamlesine stratejik katkı sunmaya devam ediyor.

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Sivas'tan çıkarılan madeni Manisa'daki tesislerinde ileri teknolojiyle işleyerek, kara araçlarından milli gemilere kadar pek çok platformda kritik koruma kalkanı sağlıyor.

Yüzde 100 yerli sermaye ve teknolojiyle üretim yapan Miilux, yüksek mukavemetli ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmanın yanı sıra küresel pazarda rekabetçi bir oyuncu olarak Türkiye'yi temsil ediyor.

"Milli bir üreticiyiz"

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SAHA İstanbul'un kuruluşundan bu yana katettiği mesafenin Türk savunma sanayisi için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Fuarın her yıl hem katılımcı hem de ziyaretçi bazında büyüdüğünü belirten Yalçıntaş, "Fuarın bugün geldiği nokta, Türk savunma sanayisi için gerçekten gurur verici. SAHA, her sene büyüyerek devam etti. Hem özellikle yabancı katılımcıları arttı hem biz Türk katılımcıları olarak her sene daha büyük stantlarla ve yeni ürünlerle buraya geldik." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin her geçen yıl daha ileriye gittiğini ve bunun mutluluk verici olduğunu dile getiren Yalçıntaş, Miilux'un ekosistemdeki kritik rolüne dikkati çekti.

Yalçıntaş, şirketin Türkiye'nin tek yerli ve milli zırh çeliği üreticisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maden aşamasından nihai ürüne kadar tüm değer zinciri, ülke sınırları içerisinde tamamlanıyor. Zırh çeliği, dünya genelinde en önemli stratejik savunma malzemelerinden biri. Milli bir üreticiyiz, çünkü tüm teknoloji bize ait. Dolayısıyla üretmede veya ihraç etmede hiçbir kısıtımız yok. Madenimiz Türkiye'de Sivas'tan çıkıyor, Ereğli ve İstanbul'da çeliğe dönüşüyor ve Manisa'da tamperlenerek zırh çeliği oluyor. Dolayısıyla tüm bu değer zinciri yüzde 100 yerli."

Miilux'un faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin zırh çeliği tedarikinde yaşadığı zorlukların geride kaldığını belirten Yalçıntaş, üretilen çeliğin kara araçlarının yanı sıra deniz projelerinde de kullanıldığını anlattı.

Yalçıntaş, milli denizaltı ve uçak gemisi çeliklerinin de Miilux tarafından sağlandığını ve bu durumun Türkiye adına olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki kümelenme başarısı, küresel ölçekte bir ağırlık oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti savunma alanında dünyada bugün oldukça önemli bir yere sahip ve sektördeki hiçbir oyuncu Türkiye'yi göz önüne almadan, yaptığı hesaplara Türkiye'yi katmadan bugün adım atamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk sanayisini ciddi ölçüde rahatlatacak"

Yalçıntaş, sanayi şirketleri için kurumlar vergisinin yüzde 25'ten 12,5'e düşürülmesinin sektörde önemli bir ferahlık yaratacağını, bu düzenlemenin özellikle şeffaf ve vergisini düzenli ödeyen şirketler için kritik bir kolaylık olduğunu ifade etti.

Düzenlemenin istihdam ve yatırımları doğrudan tetikleyeceğini belirten Yalçıntaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son dönemde kamu maliyesinde yapay zeka gibi teknolojilerin kullanılması, vergi denetimini daha isabetli hale getirdi. Bütçe komisyonunda kabul edilen bu indirim, vergisini düzgün ödeyen şirketler için son derece iyi bir adım. Türk ekonomisine baktığımız zaman istihdamın, krediye ulaşımın, ihracatın ve yeni yatırımların artacağını görebiliriz. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Gerek fiziksel gerek ticari savaşlar, lojistik ve enerji maliyetlerinin artması, üretim yapan şirketleri zor bir sarmalın içine sokmuştu. Bu en son atılan adım, Türk sanayisini ciddi ölçüde rahatlatacak ve önünü açacak."