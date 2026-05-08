Aşık Veysel'in hayatı tiyatro oyunu olarak sahneye taşınıyor

Sultangazi Belediyesi Tiyatro Okulu'nun ilk projesi olan oyun, usta sanatçı Aşık Veysel'in hayat hikayesini müzikal ve teatral bir dille sahneye taşıyor.

Oyun hakkında AA muhabirine açıklamalarda Yaşar Elmas, Aşık Veysel'in Türk müziği ve kültürü için önemli bir değer ve kaynak olduğunu söyledi.

Elmas, Aşık Veysel'in kendisi için önemli bir figür olduğunu belirterek, "Veysel Usta'nın türküleri ile büyüdüm. Daha doğrusu rahmetli babam dinlediği radyoda ne vakit kazara bir Aşık Veysel türküsüne rastlasa, ustanın hüzünlü sesiyle o anda kimyası değişirdi. Ben ise büyük ustanın bu anlamda önce türkülerini, daha sonra şiirlerini keşfettim. Bunu daha sonra onun hayatı izledi." dedi.

Aşık Veysel'in hayatını çok detaylı araştırdığını dile getiren Elmas, "Özellikle şiirleri beni kendine çekti. Aşık Veysel'de çağdaş ve önder bir Yunus havası sezdim ve sonra bir gün sahnede özel bir tiyatronun hazırladığı onu anlatan oyunu izledim. Büyük bir hayal kırıklığı ile eve dönüp hikayenin adını koydum. Ben artık bir Aşık Veysel hikayesi yazmalı ve sahnelemeliydim." diye konuştu.

"Aşık Veysel'in evrensel ve çağlar üstü değerinin farkında olduğumuzu söyleyemem"

Yaşar Elmas, Aşık Veysel'in hikayesini sahnelerken onun hayatını esas aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Oyunda seyirciyi otobiyografik ve kronolojik bir seyir bekliyor. Sahnede büyük ustanın hikayesini çocukluğundan itibaren ele alıyoruz. Nihayet hikayemiz ölüm döşeğinde sona eriyor. Ben Aşık Veysel'i bir dünya mirası olarak görüyorum ve belki de haddimi aşarak ona 'Anadolu'nun son Yunus'u olarak sesleniyorum. Çünkü bugün bir Japon, Alman, Fransız veya Hint bir etnik folk grubundan da Veysel türkülerinin yorumlarını dinleyebilirsiniz. Bence bu çok kıymetli ve özel bir durum. Doğrusu bu anlamda Aşık Veysel'in evrensel ve çağlar üstü değerinin farkında olduğumuzu söyleyemem."

Oyunda otobiyografik öğelerin yanı sıra farklı teknikler kullandıkları bilgisini veren Elmas, "Video klip olarak şiirler, teatral anlatılar ve solo performanslar var. Bu anlamda bütün bu anlatım teknikleriyle karşımızda zirveye oynayan bir oyun olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek." ifadelerini kullandı.

Oyunda Aşık Veysel'i görme engelli sanatçı Ali Öztürk canlandıracak

Elmas, oyunda Aşık Veysel'i oynayan Ali Öztürk'ün de Aşık Veysel gibi görme engelli bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Kendisi hem ses hem de tavır olarak Aşık Veysel'e çok benziyor. Bunun yanı sıra Yiğit Berke Yiğitoğlu, bu ülkenin türkülerini geleceğe taşıyacak kıymetli bir ozanımız olarak sahnede yer alacak. Kendisi henüz 21 yaşında. Çok kıymetli iki anlatıcımız da var. Bu anlamda projeyi, modern bir 'mesel' olarak tanımlayabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Oyunun aynı zamanda Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan Sultangazi Belediyesi Tiyatro Okulu'nun ilk projesi olduğunu belirten Elmas, şunları kaydetti:

"Bu oyun, Tiyatro Okulu'nun hem ilk oyunu hem de devam edecek oyunları için de bir işaret fişeği hükmünde. Anlatacak çok hikayemiz var. Bu bağlamda bize inanan ve her türlü desteği veren başkanımız Abdurrahman Dursun ve Kültür Müdürü Murat Yıldırım'a sonsuz saygı ve sevgilerimi ifade etmek isterim. Sultangazi Belediyesinin son yıllarda kültür sanata yaptığı yatırımlar azımsanamayacak kadar fazla ve inanın bunun geri dönüşü, hiçbir fayda ile kıyas kabul edilemeyecek bir güzellikte olacaktır."

Yaşar Elmas, oyunun metnini 2 yılda yazdığını söyleyerek, "Ustanın köyüne, mezarına gittim. Çocuklarıyla görüştüm. Bütün şiirlerini 5-6 kez okudum. Bugüne kadar bende bir karşılığı olmayan hikayeleri zaten hiç anlatmadım. Anlattığım hikayelerin tamamının da bu ülkenin ve coğrafyanın hikayeleri olması, benim belki de 38 yıllık sahne hayatımdaki en büyük mutluluğumdur. Aşık Veysel de defalarca anlatılması gereken, bunu fazlasıyla hak eden isimlerin başında geliyor. Bizim yaptığımız, ustanın büyük anlatısına karşı bir saygı duruşudur." görüşlerini paylaştı.

"Seyirciler, Veysel'in biraz daha arkada kalmış, gizli yönlerini görecekler"

Oyunda usta ismi canlandıran Ali Öztürk ise Aşık Veysel'in Türkiye'de doğru bir şekilde anlaşılmadığını dile getirerek, "Aşık Veysel'in gerçekçi bir şekilde tanıtıldığını düşünmüyorum. Bundan dolayı Aşık Veysel hak ettiği yerde değil. Onu biz hep engelli kimliğiyle tanıdık. Halbuki Aşık Veysel, engelli olmaktan ziyade bir edebiyatçıdır, şairdir, ozandır. '20. yüzyılın Karacaoğlan'ı diyebileceğimiz çok değerli bir sanatçımızdır. Veysel'i sadece bir engelli kimliğine hapsetmek, ona yapılmış en büyük haksızlıklardan bir tanesidir. Onun engelliliğini sadece bir durum olarak görmek ve ona edebi değerini hak ettiği ölçüde vermek hepimizin, boynumuzun borcudur." dedi.

Öztürk, oyunun Aşık Veysel'i farklı bir üslupla ele aldığını belirterek, "Oyunu izlemeye gelecek seyirciler, Veysel'in biraz daha arkada kalmış, gizli yönlerini görecekler. Biz Veysel'in edebi yönünü de seyirciye göstermeyi hedefliyoruz. Bu nokta bence oyunun en önemli ve altı çizilmesi gereken yönlerinin başında geliyor." diye konuştu.

İlkokuldan beri Aşık Veysel'le ilgili etkinliklerde yer aldığını sözlerine ekleyen Öztürk, şunları anlattı:

"Doğrusu oyundaki Veysel, bana çok yabancı gelen bir Veysel olmadı ama burada temel durum benim bu oyunu kabul etme sürecimdi. Bu oyunda Veysel'e nasıl yaklaşıldığını ve onun hikayesinin nasıl ele alındığını merak ediyordum. Metni gördüğümde, 'Bu oyunda kesinlikle bulunmalıyım.' dedim. Oyuna hazırlık sürecinde hem yönetmenimiz hem de oyundaki diğer arkadaşlarla sürekli istişare halinde olduk. Böylece fikirler harmanlayarak oluşturduğumuz çok canlı ve hareketli bir hazırlık geçirdik."

"Aşık Veysel" oyununda ayrıca Ömer Çelik, Cüneyt Albayrak, Nurcan Gürer, Tülay Gültekin, Mert Aydın, Yiğit Berke Yiğitoğlu, Aden Termesin ve Dursun Sergen Önder yer alıyor.

Müzikal oyun bu akşam ilk gösterimin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.