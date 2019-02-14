Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket edecek.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatoryum Rus'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.



- Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek.



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kamu Denetçiliği Kurumunun Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu sempozyumun açılışı ile TBMM Başkanlık Divanı Toplantısı'na katılacak.

3- TBMM'den



- Genel Kurulda, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.



4- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ile bu yılın ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



5- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.



6- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

8- FETÖ davaları



- Darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanması, 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



9- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları tamamlanacak.



- Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.



10- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'daki Shangri-La Bosphorus Otel'de devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



11- Basketbolda Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler Türkiye Kupası maçları sürüyor.



- Ankara Spor Salonu'ndaki organizasyonun ikinci gününde Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan maçları yapılacak.