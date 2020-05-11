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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

11.05.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak. 

2- Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştayın 152. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek, mozoleye çelenk bırakacak.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

4- Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumuyla ilgili karar almak üzere bir araya gelecek. 

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