Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
2- Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştayın 152. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek, mozoleye çelenk bırakacak.
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
4- Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumuyla ilgili karar almak üzere bir araya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.