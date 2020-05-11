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TÜBİTAK 27 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde 27 kişi istihdam edilecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 11.05.2020
TÜBİTAK 27 personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere personel alınacak. 

Buna göre, 21'i Ar-Ge personeli olmak üzere 27 kişinin alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 1 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.

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