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Türkiye

Meteorolojiden yağış uyarısı

Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 11.05.2020
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurt geneli parçalı ve az bulutlu olacak. 

Ülkenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor.


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