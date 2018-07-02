ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Zahit Gürdal'ın cenaze törenine katılacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da Bakanlığı ile Yeşilay arasında gerçekleştirilecek "Bağımlılıkla Mücadelede Güç Birliği: ASPB Sosyal Uyum Birimi YEDAM Uygulaması" protokol imza törenine iştirak edecek.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Seçim Kurulu mazbata törenine katılacak, Valilik, Malatya Ticaret Borsası, İl Emniyet Müdürlüğü, MÜSİAD, esnaf ve taziye ziyaretlerinde bulunacak.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

5- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyet, Bangladeş'in Cox’s Bazar bölgesindeki Arakanlı mültecileri ziyaret edecek.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum izleniyor.

7- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

8- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin yaralandığı, Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

9- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret edecek.

10- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya-Meksika ve Belçika-Japonya karşı karşıya gelecek.

11- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.