Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de Trabzon Dernekleri, Güngören'de Tüm Karadeniz Dernekleri, Küçükçekmece'de Balkanlı Rumelili ve Trakyalılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği üyeleriyle bayramlaşacak, Bahçelievler'de Of Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneğini ziyaret edecek.
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, vatandaşlar, İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bayramlaşma programına katılacak, Aybastı ilçesi heyelan mevkisinde incelemelerde bulunacak.
3- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yılında düzenlenecek iki ayrı anma töreninde ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May'i ağırlayacak.
- Macron, Trump ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.
4- Rusya'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu düzenlenecek.
5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
6- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gidecek.
- Milliler hazırlıklarını Konya'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ ile Fenerbahçe Beko, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
8- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.