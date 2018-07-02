PKK'nın sözde 'Kato bölge sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu" olduğu belirlendi.

anasayfa > Türkiye 02.07.2018

PKK'nın sözde 'Kato bölge sorumlusu' etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde dün insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen ve hava harekatıyla etkisiz hale getirilen saldırı hazırlığındaki 4 teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır olduğu tespit edildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde dün saldırı hazırlığındaki 4 terörist İHA ile tespit edilmiş, düzenlenen hava harekatıyla teröristler silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.

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