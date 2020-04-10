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Türkiye

Türk ve Rus dışişleri yetkilileri İdlib'i görüştü

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin, İdlib meselesini görüştü.

Dmitri Chirciu   | 10.04.2020
Türk ve Rus dışişleri yetkilileri İdlib'i görüştü Fotoğraf: İzzeddin İdilbi/AA

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin'in telefonda görüştükleri bildirildi.

Görüşmede, İdlib meselesinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "İdlib'in istikrara kavuşturulmasıyla ilgili Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmalarının uygulanması dahil Suriye meselesi çözümü detaylı şekilde görüşüldü." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler aracılığıyla yürütülen siyasi sürecin de görüşmede ele alındığı kaydedildi.

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