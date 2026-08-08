Yemen ordusu: Husilerin Taiz'den Kızıldeniz'e füze fırlattığını tespit ettik

Yemen Savunma Bakanlığına bağlı Taiz Askeri Ekseni tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz yönüne füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Füzelerin, Taiz kentinin doğusundaki El-Huban bölgesinde bulunan Uman Dağı'ndan fırlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, füzelerin sayısı ve türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husilerin Marib kentine yeniden saldırı başlattığı açıklandı

Yemen'den yayın yapan Saba televizyonunun haberinde, Husilerin Marib kentinde nüfusun yoğun olduğu bölgeleri ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları hedef alan saldırılarını tekrarladığı belirtildi.

Haberde, saldırının niteliği ve yol açtığı hasara ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

Yemen'de Husilerin Marib'e yönelik saldırılarının son günlerde yeniden yoğunlaştığı bildiriliyor.

Yemen ordusu, Marib'de Husilere ait 2 İHA etkisiz hale getirildi

Yemen ordusuna bağlı "September Net" internet sitesinde yer alan haberinde adının açıklanmasını istemeyen Yemenli askeri bir kaynağın açıklamalarına yer verildi.

Askeri kaynak, Yemen ordusunun hava savunma birliklerinin, Husiler tarafından Marib kentindeki yerleşim bölgeleri ve yerinden edilmişlerin kamplarına doğru gönderilen 2 bomba yüklü İHA'ya müdahale ettiğini belirtti.

Kaynak, "Ordu, düşman 2 İHA'ya müdahale etti. Herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.