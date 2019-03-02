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Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İbrahim Halil Aktürk  | 02.03.2019
Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren Türk savaş gemileri aralıklarla Boğaz'dan geçiş yaptı.

Geçişlerini tamamlayan savaş gemileri Karadeniz'e doğru ilerliyor.

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