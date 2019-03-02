1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayrampaşa Kaymakamlığında Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunun ev sahipliğindeki "Rumeli ve Balkan Kökenli Hemşehrilerin Buluşması" programına katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Akademik Meslek Odaları Kurulu'nda konuşacak, STK temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programına katılacak, Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneğinde konuşacak.

4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi, Nizip Seçim Koordinasyon Merkezi ile Karkamış Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

5- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Alo 170 Çağrı Merkezi'ni ziyaret edecek, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Pano Ayak Üretim İşçisi Alımı Kura Çekimi Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı ve kadın girişimcilerle toplantı yapacak, şehit, gazi ve engelli aileleri ile engellilerle yemekte bir araya gelecek, Erdemir işçileri ile buluşacak.

6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Kepezaltı Santral Mahallesi Tapu Dağıtım Töreni'ne, Güzeloluk Anadolu Lisesinde Kırcami Tapu Dağıtım Töreni'ne, AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün seçim ofisinin açılışı ile Antalya Spor Salonu'nda Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluğu Ödül Töreni'ne katılacak.

7- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Müze Otel'i ziyaret edecek, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ve Kayas Kalesi'nde incelemelerde bulunacak, sektör temsilcileri ile toplantı yapacak, Samandağı Çevlik ile Arsuz ziyaret programlarına katılacak.

8- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ'da valilik ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, Tekirdağ Devlet Hastanesini, yapımı süren Şehir Hastanesini, Süleymanpaşa Eğitim Aile Sağlığı Merkezini ve 7 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret edecek, Ambulans Teslim Töreni'ne katılacak, esnaf ziyareti yapacak.

9- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Üsküdarlı Gençlerle Buluşma Programı"nda yer alacak, Nevmekan'da gençler ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör’ün proje tanıtım toplantısına katılacak.

11- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Valiliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkezini ziyaret edecek, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Pano Ayak Üretim İşçisi Alımı Kura Çekimi Töreni'ne katılacak, kentte faaliyet gösteren kömür madenciliği rödovanslı saha işletmelerinin yöneticileriyle toplantıda bir araya gelecek.

12- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Siirt'te ziyaretlerde bulunacak, sektör değerlendirme toplantılarına katılacak, Çetin Barajı'nda havadan inceleme yapacak.

13- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf buluşması ve bölgesel istişare toplantısında yer alacak.

14- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa'da Osmangazi Belediyesinin hizmete aldığı Emek Bilgi Evi'nin açılışında halka hitap edecek.

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'da açılışını gerçekleştireceği Milas Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası'nda amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım etkinliğine katılacak, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ni ziyaret edip Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerin aileleriyle bir araya gelecek, Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak, Kötekli mevkisinde kafe ziyaretlerinde bulunacak, Akyaka'da mitinge katılacak, Marmaris'te esnafı ziyaret edecek, AK Parti Muğla Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

16- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftaya Bursaspor-Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

17- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde sürüyor.

18- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile BOTAŞ takımları arasında Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.