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Türk Kızılay İdlib'deki selzedelere yardım gönderdi

Türk Kızılay, Suriye'nin İdlib kırsalında meydana gelen sel felaketi nedeniyle düzensiz kamplarda yaşayan selzedelere yardım gönderdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 19.01.2021
Türk Kızılay İdlib'deki selzedelere yardım gönderdi

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar, düzensiz kamplarda su baskınlarına neden oldu.

İdlib kırsalında bulunan yaklaşık 50 bin sivilin zor şartlar altında yaşadığı düzensiz kamplar, sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle kamplardaki çadırlarda yaşam mücadelesi veren selzedelerin yatak, yorgan, giyim gibi malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Selin neden olduğu hasarı yerinde inceleyen Türk Kızılay ekipleri, ilk etapta yağışlardan etkilenen Umut, El Emel, Abu Gansa, El Hücra, Huveyyer ve Gakabi kamplarına ulaştırdığı insani yardım malzemeleriyle selzedelere destek oldu.

Barınma alanları için çadırlar kuran ekipler, selzedelere battaniye ve ekmek dağıttı.

Türk Kızılay, bölgeye çadır, yatak, battaniye, kömür sobası, kömür, hijyen kolisi, gıda kolisi gibi insani yardım malzemeleri de sevk etti.

Kızılay, ihtiyaçları yerinde karşılamaya devam edecek.

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