Türkiye'nin yardımları Endonezya'ya ulaştı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere dağıtılmak üzere uyku tulumu ile çadır taşıyan ve Türkiye'den kalkan iki uçak bölgeye ulaştı.

Fotoğraf: AA / Orhan Onur Gemici

PALU

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere dağıtılmak üzere uyku tulumu ile çadır taşıyan ve Türkiye'den kalkan iki uçak bölgeye ulaştı.

Türkiye'nin Endonezya'da yaşanan afetin ardından hazırladığı yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi iki askeri kargo uçağı, TSİ 12.35'te Palu kentindeki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'na indi.

Türkiye'den gönderilen bin uyku tulumu ile 250 çadır araçlara yüklenerek afetzedelerin bulunduğu bölgeye götürüldü.

Malzemelerin yanı sıra 3 Türk Kızılayı ve 2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli de bölgeye geldi. Böylece daha önce gelenlerle birlikte bölgede 5 Türk Kızılayı ile 4 AFAD personeli afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapacak.

Türkiye'den getirilen malzemeler, yapılan plan dahilinde afetzedelere dağıtılacak.

Muhabir: Orhan Onur Gemici