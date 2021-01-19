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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Terör örgütü PKK Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini iftiralarla karalamaya çalışıyor

PKK tarafından zorla kaçırılan çocukların geri dönmesini sağlamak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 505 günden bu yana devam eden ve her geçen gün yeni ailelerin katıldığı evlat nöbeti, terör örgütü ve müzahir yayın organlarının hedefi oldu.

Muhammed Boztepe   | 19.01.2021
Terör örgütü PKK Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini iftiralarla karalamaya çalışıyor Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Ankara

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 505'inci gününde sürüyor.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, evlat nöbeti nedeniyle örgütte televizyon izlemeyi yasaklayan PKK'lı sözde yöneticiler, evlat nöbetine iftira atmak için terör örgütüne müzahir yayın organlarını devreye soktu. Örgüte müzahir yayın organlarınca evlat nöbetiyle ilgili yalan haberler servis ettiren PKK, annelerin evlat nöbetine gölge düşürmeye çalışıyor. 

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti yoğun kar yağışı altında devam ediyor

Son olarak "Polis, HDP Diyarbakır il Binası önünde oturması için H. Sever adlı kişiye 10 bin lira para teklif etti" haberini servis ettiren PKK, amacına ulaşamadı.

"Amara Viyan" kod adlı Rojda Sever ve "Amara Beritan" kod adlı Rozerin Sever'in ailesinin de desteğini alarak teslim olmasını sağlamak için baba İ. Sever ile bir kez görüşen güvenlik güçlerinin, babanın isteksiz olması üzerine görüşmeyi sonlandırdığı, ayrıca anne H. Sever ile de hiç görüşülmediği ortaya çıktı.

Rahatsızlığın nedeni ikna teslimlerin artması

Güvenlik kaynakları, terör örgütünün güvenlik güçlerinin ailelerle görüşmesinden ve evlat nöbetinden rahatsızlığının nedenini örgütten son yılların en yüksek kaçış rakamlarına ulaşılmasını gösterdi.

Jandarma ve emniyet ikna birimlerinin 12 bin aileyle görüşmesi ve Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinin etkisiyle 2016 yılından bu yana 874 PKK mensubu sadece ikna yoluyla teslim oldu.

Bu çalışmalarla şu ana kadar evlat nöbetindeki 22 aile de çocuklarına kavuştu.

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