Türkiye, COP31 ajandasına sağlık gündemini alarak bir ilke imza attı Sağlık Bakanlığı Avrupa Briliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten, Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde kasımda yapılacak BM COP31 ajandasına ilk kez sağlık gündeminin Türkiye tarafından alındığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 79'uncu Toplantısı kapsamında Türkiye ve Brezilya'nın ev sahipliğinde "Belem Sağlık Eylem Planı: COP30'dan COP 31'e İklim ve Sağlık Eylemlerinde Sürekliliğin Teşviki" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Biten, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSA'nın 79'uncu Toplantısı vesilesiyle Cenevre'de bulunduklarını, birçok ülkeden sağlık bakanları ile yetkililerin burada olduğunu ve bir hafta boyunca çok önemli karar tasarılarını birlikte değerlendireceklerini söyledi.

Türkiye'nin bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacağını anımsatan Biten, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ve birçok uluslararası katılımcıyı Türkiye'de misafir etme fırsatı bulacaklarını belirtti.

"Umuyoruz ki tüm dünya ülkeleri COP toplantılarında artık COP ajandasında sağlık gündemini ele alacaklar"

Biten, "Ancak daha da önemlisi COP 31 için yeni bir gelişme var. Daha önce COP toplantılarında sağlık bakanlıkları davet edilir, sağlık günleri olurdu ancak hiçbir zaman ajandaya sağlık gündemi alınmamıştı. Biz Türkiye olarak bu konuda çok ısrarlı ve gayretli çalışmalarımız neticesinde COP31 ajandasına sağlık gündemini aldık. 'Dinamik ve Dirençli Sağlık Sistemleri' başlığı altında ülkemizin geçmişten bugüne uyguladığı tecrübeleri tüm dünyaya anlatma fırsatını elde edeceğiz." dedi.

COP ajandasına sağlık gündeminin alınmasının DSA'daki birçok ülkenin ilgisini çektiğine işaret eden Biten, "Türkiye'nin ilk defa bunu ajandaya alması COP tarihi için önemli bir süreç ve tabii ki ülkemiz için de önemli bir süreç. Bunu uyguladıktan sonra umuyoruz ki tüm dünya ülkeleri COP toplantılarında artık COP ajandasında sağlık gündemini ele alacaklar." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık konusunda çok başarılı bir ülke olduğunun altını çizen Biten, birçok alanda dünyayla tecrübe paylaşımı yaptıklarını kaydetti.

Biten, "COP 31 ve bu sağlık ajandası vesilesiyle bugüne kadar elde ettiğimiz tüm tecrübeleri, sağlık alanındaki başarılarımızı komşu ülkelerimiz başta olmak üzere gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayla paylaşma fırsatını bulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Biten'in yanı sıra Brezilya Sağlık Bakanı Alexandre Padilha, Avustralya Hastalık Kontrol Merkezi Genel Direktörü Zoe Wainter ve DSÖ Temsilcisi Jeremy Farrar ile birçok ülkeden temsilciler katıldı.