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Türkiye

Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı

Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Haydar Toprakçı   | 29.09.2019
Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı

Tunceli

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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