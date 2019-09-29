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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Elif Küçük   | 29.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketi'ni ziyaret edip alışveriş yaptı. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4. gemisi "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"ne katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı. 

Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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