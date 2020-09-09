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Tunceli'de bir uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu

Tunceli'de görev esnasında kalp krizi geçiren uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

Sidar Can Eren   | 09.09.2020
Tunceli'de bir uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alacak Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın hidrofor arızasını gidermek amacıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığında görevlendirildiği belirtildi.

Uzman çavuşun çalışma esnasında rahatsızlandığı aktarılan açıklamada, "Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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