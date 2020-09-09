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Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki kavgaya müdahale eden polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başak Akbulut Yazar,Murat Kaya,Halil Demir   | 09.09.2020
Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga Fotoğraf: Başak Akbulut Yazar - Anadolu Ajansı

İstanbul

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, adliye önündeki özel otopark alanında, bir davanın tarafları olan iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.

Duruşma salonunda da kavga çıktı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Gaziosmanpaşa'da 2018 yılında Ahmet K. isimli şahsın ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına ilişkin İstanbul 18. ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına, ölen Ahmet K.'nın yakınları ile tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmanın başlamasıyla birlikte tutuksuz sanıklar ve müştekiler güvenlik görevlileri aracılığıyla salona alındı.

Müştekiler Mehmet K., Menderes K. ve salonda bulunan Seracettin K. ile bazı sanıklar arasında tartışma çıktı.

Elinde koltuk değnekleri olan Menderes K., koltuk değnekleriyle sanıklara vurmaya çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası taraflar yerine oturtuldu.

Sanıklar, müştekiler ve tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşma başında yaşanan kavgaya ilişkin gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. 

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