Tunceli'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Dün başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda bugün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.