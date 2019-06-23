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Türkiye

Tunceli'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Dün başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Muhammed Boztepe   | 23.06.2019
Tunceli'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda bugün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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