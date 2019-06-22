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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Taşdemir   | 22.06.2019
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında güvenlik güçlerince teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise kentin merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 2 teröristin silah ve teçhizatları ile etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Bölgede operasyonun devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

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