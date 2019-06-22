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Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Ayhan İşcen   | 22.06.2019
Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Malatya

Yaklaşık bir haftadır sağanağın etkili olduğu Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, ilçe merkezine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı.

İlçenin Zaviye Mahallesi'nde tarihi Somuncu Baba Külliyesi önüne kadar gelen kurt, külliyedeki ve Tohma Kanyonu girişindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Külliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakkı Geçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece nöbetçi olduğu sırada külliye önünde bir hareketlilik gördüğünü söyledi.

İlk önce köpek zannettiğini dikkatli bakınca kurt olduğunu anlayıp hemen durumu polise bildirdiğini anlatan Geçer, "Saat 02.15 sularıydı, sonra dışarı çıkıp peşinden koşarak yüksek sesle bağırdım. Sesten korkan kurt, kaçarak uzaklaştı. Sonrasında kamera kayıtlarına baktığımızda kurt, bir kayısı bahçesine girerek gözden kayboluyor." dedi.

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