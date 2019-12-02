Euro
6.34
Dolar
5.75
BIST 100
106,903.70
Altın
1,459.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

TÜBİTAK Başkanlığınca 10 engelli personel istihdam edilecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 02.12.2019
TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker alınacak.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için son başvuru tarihi 6 Aralık olarak belirlendi.

İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına personel alımı

'Peynir altı suyu' ile ürettikleri gübrenin patentini alacaklar

Mühendislikte 'inovasyon ve girişimcilik' atağı

Mühendislikte 'inovasyon ve girişimcilik' atağı
Diyanet psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacak

Diyanet psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacak
TÜBİTAK geçen yıl 1,6 milyar lira destek sağladı

TÜBİTAK geçen yıl 1,6 milyar lira destek sağladı