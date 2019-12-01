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Kayseri ve Erzincan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kayseri ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Müzahim Zahid Tüzün,Barış Yalçınkaya   | 01.12.2019
Kayseri ve Erzincan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri,Erzincan

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak Erciyes Dağı ve çevresinde yerini kar yağışına bıraktı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yaptı.

Polis ekipleri, kar yağışının artmasıyla bölgede zaman zaman araç geçişlerine izin vermedi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle iş makineleri tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

Yolda kalan sürücülerden Ercan Toker, AA muhabirine, kar yağışının aniden bastırdığını söyledi.

Kara hazırlıksız yakalandıklarını belirten Toker, "Yahyalı'dan geliyorduk. Erciyes'e çıkmaya başlayınca kar bastırdı. Buraya kadar geldik ama şimdi şehir istikametine inemiyoruz. Otomobilde yazlık lastik takılıydı ve zincirimiz de yok. Arkadaşın zincir getirmesini bekliyorum." dedi.

Erzincan

Erzincan'da ise akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan ve Kızıldağ geçidi ile Refahiye ilçe merkezinde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. 

Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan kazalarda araçların trafiği aksatmaması için kara yolları ekipleri iş makineleri ile yolda kalan araçlara destek verdi. 

Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri durdurup uyarıda bulundu.

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