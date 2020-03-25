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TBMM'de kumanya dönemi

Meclis personeline, koronavirüsle mücadele kapsamında yemekler kumanya olarak verilmeye başlandı.

Sinan Uslu   | 25.03.2020
TBMM'de kumanya dönemi

TBMM

KORONAVİRÜS HABERLERİ

TBMM personel lokantası, koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılarak personele bulunduğu alanda kumanya dağıtımı uygulamasına geçildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin tavsiyeleri doğrultusunda TBMM'de de bir dizi tedbir hayata geçirildi.

Personel lokantası, risk ve tehditlerin önlenmesi amacıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oluruyla kapatıldı.

Çalışmalarını sürdüren Mecliste, hizmetlerin kesintiye ve aksaklığa meydan verilmeden devamının sağlanması için dönüşümlü çalışan personele, bulunduğu alanda kumanya dağıtılması kararı verildi.

Bu kapsamda geçici görevliler, emniyet hizmetleri sınıfında istihdam edilenler ile stajyerler dahil Meclis personeline, kumanya dağıtımına başlandı.

Mecliste kumanya uygulamasının, asgari personelle çalışma şartları ortadan kalkıncaya kadar süreceği öğrenildi.

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