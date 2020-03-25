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MSB: Hudutlarımızdan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda 10 gün içinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 25.03.2020
MSB: Hudutlarımızdan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 şahsın yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda 10 gün içinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığını bildirdi. 

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda son 10 gün içerisinde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunulduğu belirtildi.

Çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığına işaret edilen açıklamada, bu kişilerle beraber 1500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif cinste uyuşturucunun ele geçirildiği kaydedildi. 

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