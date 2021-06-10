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TBMM yerleşkesini, her iki Kovid-19 aşısını olanlar ziyaret edebilecek

Her iki Kovid-19 aşısını olanlar, TBMM yerleşkesine 14-30 Haziran'da ziyaretçi olarak girebilecek.

Sinan Uslu   | 10.06.2021
TBMM yerleşkesini, her iki Kovid-19 aşısını olanlar ziyaret edebilecek

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan duyuruya göre, her iki Kovid-19 aşısını olan vatandaşların, TBMM yerleşkesi ve eklentisine, 14-30 Haziran'da ziyaretçi olarak kabulüne karar verildi.

Aşı olmayanlar için 14-30 Haziran'da, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde, ziyaretçi kabulü yapılmaması kararı alındı.

TBMM yerleşkesine, 13 Mart 2020'den bu yana Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında, grup toplantıları da dahil ziyaretçi kabul edilmiyordu.


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