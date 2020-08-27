Euro
8.69
Dolar
7.34
BIST 100
1,108.66
Altın
1,940.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, T.C Komrat Başkonsolosluğu Açılış Töreni’nde konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da mesleki gelişim programında konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 975 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 975 bin 576'ya, ölü sayısı 16 bin 804'e çıktı.

Ali Cura   | 27.08.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 975 bini geçti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 711 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 975 bin 576'ya yükseldi.

Ülkede son bir günde virüs kaynaklı ölü sayısı 121 artarak 16 bin 804'e, virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 411 artarak 792 bin 561'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 637 artarak 259 bin 707'ye, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 776'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 295 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 35 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilirken kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan 'Kovid-19'da çember daralıyor' uyarısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 975 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 344 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1085, Hindistan'da 1023, Meksika'da 626 kişi öldü
Japonya'nın Kovid-19'a karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısı 159'a çıktı

Benzer haberler

Arı yetiştiricilerinden tüketiciye 'belgesiz üretim' uyarısı

Arı yetiştiricilerinden tüketiciye 'belgesiz üretim' uyarısı

Doğu Afrikalı mülteciler bağışların azalmasıyla açlık riskiyle karşı karşıya kaldı

Avustralya'da Türk girişimci Kovid-19 yasaklarını fırsata çevirdi

Transgenik fareler Kovid-19 aşısı ve ilaç çalışmalarını hızlandıracak

Transgenik fareler Kovid-19 aşısı ve ilaç çalışmalarını hızlandıracak

Bilim insanından 'İkinci Kovid-19 tanısında bulaştırıcılık incelenmeli' talebi

Bilim insanından 'İkinci Kovid-19 tanısında bulaştırıcılık incelenmeli' talebi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 975 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 975 bini geçti