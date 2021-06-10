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İstanbul Valiliğinde müsilajla mücadele toplantısı başladı

Mücahit Türetken   | 10.06.2021
İstanbul Valiliğinde müsilajla mücadele toplantısı başladı

İstanbul

Marmara Denizini etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) kirliliğine karşı "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi" toplantısı başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Müsilaj kirliliğine karşı valiliğimiz bünyesinde, ilgili kurum ve kuruluşlar, İBB ve yerel yönetimler, Sahil Güvenlik, meslek odaları, OSB yetkilileri ile birlikte “Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi’’ toplantımıza başladık."



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