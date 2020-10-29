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TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Her gün daha büyük hedeflere ve dünyanın gıptayla baktığı bir yükselişe koşan Cumhuriyet bugün tam 97 yaşında." ifadesini kullandı.

Sinan Uslu   | 29.10.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM'nin, tarihe şanlı bir destan olarak yazılan, milletin azim ve kararlılığının eşine az rastlanır bir örneği olan Milli Mücadele'nin zaferlerle taçlanmasının hemen ardından tarihe yön veren büyük bir karara daha imza attığını hatırlatan Şentop, TBMM'nin 97 yıl önce 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Milli Mücadele'nin kalbi ve karargahı olma vasfına, kurucu olma ayrıcalığını da eklediğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarının, Anadolu'yu işgal ve istiladan kurtarırken, milletle sarsılmaz bağını oluşturan Meclis'in, bu kez kurulan yeni devletin yönetim şeklini belirlediğini, milli iradenin tartışılmaz üstünlüğünü ve kudretini ilan ederek yeni bir yol açtığını vurgulayan Şentop, bu kararın yalnızca bir yönetim biçiminin ilanı olmaktan çok öte manalara, yeryüzünün mazlum ve mağdur milletlerine yol gösteren ve örnek olan boyutlara sahip olduğuna dikkati çekti.

"Ya istiklal ya ölüm" kararlılığıyla devam eden mücadelenin tam bağımsızlık ve milli egemenlik yürüyüşünde Cumhuriyetin ilanının bir dönüm noktası, büyük bir başlangıç ve yol haritası olduğuna işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Milli iradenin tartışılmaz üstünlüğü ile milletin her ferdinin katılımıyla her gün daha büyük hedeflere ve dünyanın gıptayla baktığı bir yükselişe koşan Cumhuriyet bugün tam 97 yaşında. Büyük bir savaşın ardından kuruluşunu, ikinci büyük savaşın ardından çok partili demokratik hayata geçişini gerçekleştiren, peş peşe gelen darbelere rağmen her defasında daha güçlü olarak tarih sahnesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti, asra yaklaşan tecrübesi ve birikimiyle hepimizin göz bebeğidir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük mirasının, milletin, millet iradesinin ve onların bahşettiği kararlılığın üzerinde istikbale doğru büyük ve emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini anlatan Şentop, "Milletçe paylaştığımız bu coşkulu ve heyecanlı günde devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal ve hürriyet kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetin ilanının 97. yılını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.


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