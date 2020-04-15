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Suudi Arabistan'dan getirilen 314 kişi Çorum'da yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilen 314 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Gazi Nogay   | 15.04.2020
Suudi Arabistan'dan getirilen 314 kişi Çorum'da yurda yerleştirildi Fotoğraf: Gazi Nogay / AA

Çorum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Suudi Arabistan'dan, Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 314 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Çorum'a taşındı. 

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 15 araçlık konvoyla getirilen vatandaşlar, KYK İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya ve Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç da vatandaşları karşıladı.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

Kızılay Şube Başkanı Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarını 14 gün boyunca Çorum'da misafir edeceklerini belirterek, tüm ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılanacağını söyledi.

Sobacı da tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyoruz. Elimizden gelen en iyi misafirperverliği göstereceğiz. Tüm tedbirlerimizi aldık. İnşallah sıkıntısız olarak bu süreci atlatacağız." dedi.

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