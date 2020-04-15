Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümünün oylamasını ve gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.
3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, piyasaya çıkacak bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım toplantısına katılacak.
4- TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
5- NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferans yoluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüşecek.
6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
7- Yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi, Akçaabat'ta ikindi vakti toprağa verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.