Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı.
Ankara
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.
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