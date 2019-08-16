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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı.

Bilal Acar   | 16.08.2019
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı

Ankara

Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.


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