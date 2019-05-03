Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
94,179.37
Altın
1,271.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Hamdi Çelikbaş   | 03.05.2019
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek getirildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Uygun, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına ise Kemal Yüksek'in atanması gerçekleştirildi.

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen görevden alındı, yerine Veysel Işıldar'ın atanması kararlaştırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise Faruk Düzcan, Muzaffer Barış Morgül ve Salih Kılıç'ın ataması yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?
ABD’nin İran’a yönelik kazan-kazan stratejisi
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa

Benzer haberler

GAMER'in görev ve yetkileri belirlendi

GAMER'in görev ve yetkileri belirlendi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Devlet birimlerinin iletişim standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı
Altun'dan şehitlerle ilgili paylaşım

Altun'dan şehitlerle ilgili paylaşım