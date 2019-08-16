Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı.
Ankara
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.
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