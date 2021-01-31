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Sivas'ta kar altındaki 'Hobbit Evleri' ilgi görüyor

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışı ile ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Serhat Zafer,Halife Yalçınkaya   | 31.01.2021
Sivas'ta kar altındaki 'Hobbit Evleri' ilgi görüyor Fotoğraf: Halife Yalınkaya /AA

Sivas

Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen park ve mesire alanları ilgi çekiyor.

Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Bu arada kar yağışının ardından Tarihi Kent Meydanı da beyaza büründü.

Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı meydanda kar güzelliği yaşandı.

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Sivas'ta kar altındaki 'Hobbit Evleri' ilgi görüyor