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Yaşam

Sivas'ın 'Hobbit evleri'nde sonbahar güzelliği

Sivas'ta belediyenin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa ettiği yamaç evleri, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne büründü.

Serhat Zafer   | 14.11.2020
Sivas'ın 'Hobbit evleri'nde sonbahar güzelliği Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Sivas'ın "Hobbit evleri"nde sonbahar güzelliği

Sivas'ta belediyenin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa ettiği yamaç evleri, sonbaharın gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı ) 

Sivas'ta belediyenin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa ettiği yamaç evleri, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne büründü.

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan, toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken yamaç evleri, yılın her döneminde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği şekilde inşa edilen ve içerisinde mutfak, salon, yatak odası ve banyosu olan evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole tatili tercih edenlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

İşletmeci Aynur İlbaşı, AA muhabirine, "Hobbit evleri"nde sonbaharın güzelliklerinin yaşandığını söyledi.

Pandemi sürecinde vatandaşların "Hobbit evleri"ne ilgi gösterdiğini belirten İlbaşı, "Açık ve doğal ortam olan Hobbit evlerinde misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz." dedi.

Sonbaharın tüm renklerinin görüldüğü Paşabahçe Mesire Alanı, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

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