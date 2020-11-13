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Yaşam

Filistinli Şerha, Hicaz Demir Yolu'ndan kalan parçayı Türkiye'ye teslim etmek istiyor

Munir eş-Şerha, elinde Arapça "Emir'ül Mü'minin Sultan Gazi 2. Abdülhamid Han Efendimizin hayratlarındandır" yazılı bir demir parçasını muhafaza ediyor.

Kays Ebu Semra, Qais Omar Darwesh Omar,Zeynep Hilal Karyağdı   | 13.11.2020
Filistinli Şerha, Hicaz Demir Yolu'ndan kalan parçayı Türkiye'ye teslim etmek istiyor Fotoğraf: İssam Rimawi - Anadolu Ajansı

El Halil

Filistinli Munir eş-Şerha, İsrail'in Akka şehrinde ulaştığı, Sultan 2. Abdülhamid tarafından temeli atılan Hicaz Demir Yolu'nun bir parçası olduğu düşünülen tarihi eseri Türkiye'ye teslim etmek istiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Şerha, kendi çabalarıyla ulaştığı ve Hicaz Demir Yolu'nun bir parçası olduğu düşünülen üzerinde Arapça "Emir'ül Mü'minin Sultan Gazi 2. Abdülhamid Han Efendimizin - azzehu ve nasrehu - (Allah onu aziz eylesin ve ona yardım eylesin) hayratlarındandır." yazılı bir demir parçasını muhafaza ediyor.

Şerha'nın, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Dura beldesinde oluşturduğu sergide çeşitli dönemlere ait 1300'e yakın tarihi eser niteliğinde parçalar bulunuyor.

Dört yıl önce İsrail'in Akka kentinde ulaştığı ve Hicaz Demir Yolu'nun şube hattından bir madeni parça olduğunu düşündüğü eser de bunlar arasında yer alıyor.

Şerha, üzerine yazı işlenmesi nedeniyle demir yolunun diğer parçalarından daha önemli olduğunu düşündüğü bu eseri, yalnızca Türkiye'ye teslim edebileceğini belirtiyor.

AA muhabirine konuşan tarihi eser meraklısı Şerha, söz konusu parçayı nasıl bulduğunu anlattı.

Eseri İsrail'in Akka kentindeki tanıdıkları aracılığıyla bulduğunu belirten Şerha, şunları ifade etti:

"Dört yıl önce Akka'dan bir arkadaşım beni aradı ve oradaki Hicaz Demir Yolu tüneli içinde kazı çalışmaları yapıldığını, çalışmalar sırasında büyük ölçüde tarihi eser niteliğinde taş ve madeni parçaların talan edildiğini söyledi. Hemen oraya gittim. Bölgedeki araştırmalarım sırasında enkaz altında demir yolunun uzun bir parçasını buldum. 6 metre uzunluğunda bir parçaydı ama hepsini taşıyamayacağım için yalnızca üzerinde yazılı yaklaşık 1 metrelik bölümü almak zorunda kaldım."

"Satmam için yapılan cazip teklifleri reddettim"

Üzerinde Sultan Abdülhamid'in isminin yazılı olması dolayısıyla bunun diğer demir yolu parçalarından farklı eşsiz bir parça olduğunu düşünen Şerha, "Eseri satmam için yapılan cazip teklifleri reddettim. Satmayacağım. Yalnızca Türk devletine teslim etmeye hazırım. Türkiye'nin bunu teslim almak isteyebileceğini zannediyorum. Bu, Filistin topraklarındaki Osmanlı ve İslam mirasının bir parçası." dedi.

İsrail makamlarının eline geçmesine izin vermeyerek bu eseri muhafaza ettiğini kaydeden Şerha, Hicaz Demir Yolu'nun tüm Müslümanlar için özel bir yeri olduğunu söyledi.

Şerha'nın elindeki parçanın tarihi eser niteliğinde olup olmadığına ilişkin net bir veri ve beyan bulunmazken, Eski Filistin Vakıflar Bakanlığı Araştırma ve Belgeleme Müdürü Mahmud Ebu Saliha, ön incelemeleri sonucunda parçanın tarihi eser olduğunu kaydetti.

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